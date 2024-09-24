Об этом пишут мониторинговые телеграмм-каналы. Сейчас официального подтверждения от Воздушных сил о том, что именно самолет Беларуси пересек украинскую границу, не поступало, передает 24 Канал.

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Белорусский Як-130 мог залететь в Украину

В 14:28 на Севере Украины объявили воздушную тревогу из-за неизвестной воздушной цели, которая двигалась с территории Беларуси. Воздушные силы официально подтвердили это, но тип цели не указали.

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы утверждают, что госграницу с Украиной со стороны Беларуси пересек учебный военный самолет Як-130. Произошло это вероятно в районе Дятлык, Наровлянского района Гомельской области.