Предварительно, она прилетела с территории Беларуси. 24 Канал призывает жителей областей, где звучит тревога, находиться в укрытиях гражданской защиты.
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Что известно о тревогах и угрозах
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Отбой угрозы с неизвестной целью из Беларуси. Тем временем Воздушные силы пишут об ударном БпЛА в восточной части Киевской области, курс юго-западный.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что, скорее всего, на территорию Украины из Беларуси залетел истребитель Як-130. Предварительно, это учебно-боевой самолет вооруженных сил Беларуси.
По данным мониторов, этот самолет мог пересечь госграницу с Украиной со стороны Беларуси в 14:28 в районе Дятлык, Наровлянский район Гомельской области.
В Воздушных силах написали, что воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный.