14:37, 24 сентября

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что, скорее всего, на территорию Украины из Беларуси залетел истребитель Як-130. Предварительно, это учебно-боевой самолет вооруженных сил Беларуси.

По данным мониторов, этот самолет мог пересечь госграницу с Украиной со стороны Беларуси в 14:28 в районе Дятлык, Наровлянский район Гомельской области.