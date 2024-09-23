Об этом сообщили Воздушные силы. Какие области под угрозой вражеского удара, что уже известно об очередной атаке агрессора – передает 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

19:19, 23 сентября Российские ударные БПЛА на Сумщине и Черкасщине. Направление постоянно меняется.

19:05, 23 сентября Где объявлена тревога: смотрите на карте

18:51, 23 сентября Вражеский ударный БПЛА с севера через Сумскую область. Курс южный. Также дрон на северо-западе Полтавщины. Направление постоянно меняется.