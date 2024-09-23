Про це повідомили Повітряні сили. Які області під загрозою ворожого удару, що вже відомо про чергову атаку агресора – передає 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Російські ударні БпЛА на Сумщині й Черкащині. Напрямок постійно змінюється.
Де оголошена тривога: дивіться на карті
Ворожий ударний БпЛА з півночі через Сумщину. Курс південний.
Також дрон на північному заході Полтавщини. Напрямок постійно змінюється.
Повітряні сили повідомили, що в полтавській області робота ППО по БпЛА.