Про це повідомили Повітряні сили. Які області під загрозою ворожого удару, що вже відомо про чергову атаку агресора – передає 24 Канал.

Дивіться також Уже не вперше: російський "Шахед" пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.

19:19, 23 вересня Російські ударні БпЛА на Сумщині й Черкащині. Напрямок постійно змінюється.

19:05, 23 вересня Де оголошена тривога: дивіться на карті

18:51, 23 вересня Ворожий ударний БпЛА з півночі через Сумщину. Курс південний. Також дрон на північному заході Полтавщини. Напрямок постійно змінюється.