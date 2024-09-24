Попередньо, вона прилетіла з території Білорусі. 24 Канал закликає жителів областей, де лунає тривога, перебувати в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про тривоги та загрози
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози з невідомою ціллю з Білорусі. Тим часом Повітряні сили пишуть про ударний БпЛА в східній частині Київської області, курс південно-західний.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що, швидше за все, на територію України з Білорусі залетів винищувач Як-130. Попередньо, це навчально-бойовий літак збройних сил Білорусі.
За даними моніторів, цей літак міг перетнути держкордон з Україною з боку Білорусі о 14:28 в районі Дятлик, Наровлянський район Гомельської області.
У Повітряних силах написали, що повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула державний кордон з території Білорусії, курс південний.