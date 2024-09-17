Белорусские пропагандистские издания сообщают, что Лукашенко выдвинул соответствующее предупреждение своим "противникам". Об этом пишет 24 Канал.
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Лукашенко пригрозил Третьей мировой войной
Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон якобы толкает Киев к эскалации отношений с Минском. Он также пригрозил, что если кто-то решит напасть на Беларусь, то наступит Третья мировая.
Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война,
– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Кроме этого, по словам Лукашенко, ему якобы известно о планах Литвы инициировать в Гааге процесс против него.
Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью
Представитель ГПСУ Андрей Демченко недавно сообщил, что ситуация на границе с Беларусью сейчас контролируемая – нет признаков перемещения техники или личного состава армии Лукашенко.
В то же время он отметил, что все же это направление остается угрожающим, поэтому его усиливают Силы обороны страны, пограничники, Нацгвардия и ВСУ.