Білоруські пропагандистські видання повідомляють, що Лукашенко висунув відповідне попередження своїм "супротивникам". Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Удають активність: чи вказує щось на готовність Білорусі допомагати Кремлю на Курщині

Лукашенко пригрозив Третьою світовою війною

Олександр Лукашенко заявив, що Вашингтон нібито штовхає Київ до ескалації стосунків із Мінськом. Він також пригрозив, що якщо хтось вирішить напасти на Білорусь, то настане Третя світова.

Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто ще не розуміє. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це третя світова війна,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Крім цього, за словами Лукашенка, йому буцімто відомо про плани Литви ініціювати у Гаазі процес проти нього.

Яка зараз ситуація на кордоні з Білоруссю

Речник ДПСУ Андрій Демченко нещодавно повідомив, що ситуація на кордоні з Білоруссю зараз контрольована – немає ознак переміщення техніки або особового складу армії Лукашенка.

Водночас він зазначив, що все ж цей напрямок залишається загрозливим, тож його посилюють Сили оборони країни, прикордонники, Нацгвардія та ЗСУ.