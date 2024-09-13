Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що білоруси лише вдають активність. Для України ж загроз з боку Білорусі немає.

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Чи вказує щось на готовність допомагати Кремлю на Курщині

Керівник Центру розповів, що скупчення білоруських військ біля кордону фіксується, так як і пересування техніки Білорусів. Для прикладу, в районі Гомеля, біля кордону з Чернігівщиною, є маркована техніка.

Це демонстрація, що начебто білоруси готуються до штурму. Однак ситуація контролюється. Найбільші загрози, які були і залишаються, це загроза диверсійно-розвідувальних груп, особливо зі складом вагнерівців,

– пояснив Мусієнко.

Білоруси часто передислоковують свою техніку, здійснюючи маневри. Українські прикордонники готові до будь-якого сценарію.

Найбільша активність ворога є біля кордону з Чернігівською областю. Щодо Правобережжя, то загалом білоруси зосередили 2 – 3 тисячі своїх військовослужбовців.

"Істотних загроз немає, але ситуація завжди в динаміці, адже Білорусь проводить провокативні дії", – додав керівник Центру.

Зауважте! Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що хоча ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, українські Сили оборони посилюють цей напрямок, враховуючи можливі загрози. Загроза з боку Білорусі залишається доти, доки вона перебуває під впливом Росії.