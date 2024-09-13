Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что белорусы только делают вид активности. Для Украины же угроз со стороны Беларуси нет.

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Указывает ли что-то на готовность помогать Кремлю на Курщине

Руководитель Центра рассказал, что скопление белорусских войск у границы фиксируется, так как и передвижение техники Белорусов. Для примера, в районе Гомеля, у границы с Черниговщиной, есть маркированная техника.

Это демонстрация, что вроде бы белорусы готовятся к штурму. Однако ситуация контролируется. Наибольшие угрозы, которые были и остаются, это угроза диверсионно-разведывательных групп, особенно с составом вагнеровцев,

– объяснил Мусиенко.

Белорусы часто передислоцируют свою технику, осуществляя маневры. Украинские пограничники готовы к любому сценарию.

Наибольшая активность врага есть у границы с Черниговской областью. По Правобережью, то в целом белорусы сосредоточили 2 – 3 тысячи своих военнослужащих.

"Существенных угроз нет, но ситуация всегда в динамике, ведь Беларусь проводит провокационные действия", – добавил руководитель Центра.

Заметьте! Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что хотя ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские Силы обороны усиливают это направление, учитывая возможные угрозы. Угроза со стороны Беларуси остается до тех пор, пока она находится под влиянием России.