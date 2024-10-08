Відео зустрічі опублікували у соцмережах. Схоже, сам Лукашенко залишився надзвичайно вдоволений таким "титулом", передає 24 Канал.

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Путін Лукашенка не зустрів

У понеділок Лукашенко прибув з офіційним візитом до Росії нібито на Раду голів країн СНД. Втім, скоріше за все, він приїхав на святкування дня народження Путіна.

На опублікованому у соцмережах відео показані хвилини після прибуття Лукашенка до аеропорту у Москві. Його зустрів натовп путінських посіпак, але самого російського диктатора не було.

Один із "посланців", схоже, вирішив нестандартно владнати цю ситуацію.

Ваша прєвосходітельство!

– звернувся він до Лукашенка.

Втім, відповіді, яка прозвучала від білоруського очільника, мабуть, ніхто не очікував.

Яке прєвосходітельство? Де ти це бачив?

– відреагував той.

Схоже, Лукашенко намагався показати невдоволення від таких почестей, але, судячи з його задоволеного обличчя, така зустріч йому все ж припала до душі.

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