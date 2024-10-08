Відео зустрічі опублікували у соцмережах. Схоже, сам Лукашенко залишився надзвичайно вдоволений таким "титулом", передає 24 Канал.

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Путін Лукашенка не зустрів

У понеділок Лукашенко прибув з офіційним візитом до Росії нібито на Раду голів країн СНД. Втім, скоріше за все, він приїхав на святкування дня народження Путіна.

На опублікованому у соцмережах відео показані хвилини після прибуття Лукашенка до аеропорту у Москві. Його зустрів натовп путінських посіпак, але самого російського диктатора не було.

Один із "посланців", схоже, вирішив нестандартно владнати цю ситуацію.

Ваша прєвосходітельство!
звернувся він до Лукашенка.

Втім, відповіді, яка прозвучала від білоруського очільника, мабуть, ніхто не очікував.

Яке прєвосходітельство? Де ти це бачив?
– відреагував той.

Схоже, Лукашенко намагався показати невдоволення від таких почестей, але, судячи з його задоволеного обличчя, така зустріч йому все ж припала до душі.

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