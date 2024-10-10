Речь идет о получении ядерного оружия, Лукашенко горел идеей получить то, что может убить огромное количество людей. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, заметив, что Лукашенко даже не осознает всей опасности.

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Как Лукашенко стал заложником Кремля

По словам заместителя руководителя, самопровозглашенный президент Беларуси очень хотел реализовать свою мечту, а именно получить ядерное оружие. Вместо этого его просто "кинули".

Лукашенко считал, что он получит ядерное оружие, войдет в клуб ядерных держав и его будут уважать в Белом доме. Это была его мечта на протяжении всей его карьеры,

– объяснил Латушко.

Заместитель руководителя рассказал, что Владимир Путин обещал самопровозглашенному президенту Беларуси контроль над ядерным тактическим оружием в его стране. Лукашенко даже хвастался пропагандистке Ольге Скабеевой, что у него есть "красный телефон", Путин к нему позвонит и они договорятся о применении ядерного оружия.

Ему было сладко от того, что он получает оружие, которое может убить миллионы людей. Вот ходит по миру и погружается в это наслаждение,

– отметил Латушко.

Если бы Беларусь получила ядерное оружие, ситуация бы сложилась для белорусов ужасно. Заместитель руководителя предположил ситуацию: украинские дроны, якобы, атакуют Беларусь, тогда Россия будет иметь повод применить ядерное оружие.

Справка. Путин обновил ядерную доктрину России, где нововведения предусматривают возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против Беларуси или в условиях массированного старта средств воздушно-космической атаки, в частности тактической авиации, крылатых ракет и беспилотников.

Таким образом Лукашенко подвел белорусов, сделал своим заложником целый народ. Возможно часть белорусов радуются присутствию ядерного оружия в стране, но большинство понимают реальную угрозу.

Абсурдность ситуации показывает и награждение Лукашенко орденом святого Андрея Первозванного от российского диктатора. Человек, который считает себя президентом независимой страны, получает заслугу за интерес для страны-агрессора.

К слову, Самопровозглашенный президент Беларуси 7 октября в Москву, где путинские приспешники встретили его "аристократично" со словами "ваше превосходительство". Лукашенко пытался показать недовольство от таких почестей, но, судя по его довольному лицу, такая встреча ему все же пришлась по душе.