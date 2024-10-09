Востаннє МіГ-31К в Білорусі був помічений 1,5 року тому. Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

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Що відомо про прибуття МіГ-31К до Білорусі

Об 17:42 "Гаюн" повідомив, що винищувач МіГ-31К Росії здійснює посадку на аеродромі "Мачулищі".

Там зауважили, що саме винищувачі МіГ-31К є носіями гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", яка здатна уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Монітори нагадали, що російські винищувачі МіГ-31К востаннє були помічені у Білорусі аж 6 квітня 2023 року.

Втім, наразі достеменно невідомо, яка причина прибуття МіГ-31К до Білорусі.

Нагадаємо, що востаннє росіяни атакували Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал" уранці 7 жовтня. Тоді по Старокостянтинову було випущено 3 ракети. У Повітряних силах розповіли, що ППО вдалося збити 2 "Кинджали".