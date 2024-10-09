Последний раз МиГ-31К в Беларуси был замечен 1,5 года назад. Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

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Что известно о прибытии МиГ-31К в Беларусь

В 17:42 "Гаюн" сообщил, что истребитель МиГ-31К России совершает посадку на аэродроме "Мачулищи".

Там заметили, что именно истребители МиГ-31К являются носителями гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", которая способна поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Мониторы напомнили, что российские истребители МиГ-31К последний раз были замечены в Беларуси аж 6 апреля 2023 года.

Впрочем, пока точно неизвестно, какая причина прибытия МиГ-31К в Беларусь.

Напомним, что последний раз россияне атаковали Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" утром 7 октября. Тогда по Староконстантинову было выпущено 3 ракеты. В Воздушных силах рассказали, что ПВО удалось сбить 2 "Кинжала".