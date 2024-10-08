Об этом пишут в телеграм-канале "Беларускі Гаюн" со ссылкой на мониторинговый паблик.

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Со стороны Беларуси в Украину могла залететь неизвестная "воздушная цель"

Утром 8 октября "Белорускі Гаюн" ссылаясь на военно-аналитический канал, осуществляющий мониторинг ситуации в государственном воздушном пространстве Украины "Есть Радар", написал о том, что из Беларуси в Украину залетела неизвестная цель.

Указывается, что цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54 и уже в 09:00 пересекла границу.

"По предварительным данным, это мог быть разведывательный БПЛА", – написали в канале. Там писали, что дальше цель двигалась на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и дальше взяла курс в район Яготина, а затем в Черкасскую область.

Отметим, что Воздушные силы в 9:41 писали о воздушной цели неустановленного типа с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район).



Из Беларуси в Украину могла залететь неизвестная цель 8 октября / Инфографика примерного маршрута цели из телеграм-канала "Белорускі Гаюн"