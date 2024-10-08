Про це пишуть в телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" з посиланням на моніторинговий паблік.

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З боку Білорусі в Україну могла залетіти невідома "повітряна ціль"

Зранку 8 жовтня "Белорускі Гаюн" посилаючись на військово-аналітичний канал, що здійснює моніторинг ситуації у державному повітряному просторі України "Є Радар", написав про те, що з Білорусі в Україну залетіла невідома ціль.

Вказується, що ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника в Білорусі в напрямку Прип'яті близько 08:54 і вже о 09:00 перетнула кордон.

"За попередніми даними, це міг бути розвідувальний БпЛА", – написали в каналі. Там писали, що далі ціль рухалася на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Калиту та далі взяла курс у район Яготина, а потім на Черкащину.

Зазначимо, що Повітряні сили о 9:41 писали про повітряну ціль невстановленого типу з Чернігівщини курсом на Київщину (Броварський район).



З Білорусі до України могла залетіти невідома ціль 8 жовтня / Інфографіка приблизного маршруту цілі з телеграм-каналу "Белорускі Гаюн"