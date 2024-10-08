В Киевской области прогремели мощные взрывы. Однако Киевская ОВА успокоила жителей и призвала находиться в укрытии.

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В Киевской области сработала ПВО

В 07:42 в Киевской области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала активность дронов неопределенного типа. В Воздушных силах предупредили, что могут работать силы ПВО по вражеским целям. В 08:11 тревогу объявили и в Киеве. Причиной этого стали вражеские беспилотники.

Так, в 08:14 на Киевщине прогремели взрывы. В Киевской ОВА подтвердили, что в воздушном пространстве действительно зафиксировали беспилотники и по ним уже работают силы ПВО.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– призвали в Киевской ОВА.

Также украинцам напомнили, что стоит придерживаться информационной тишины, не публиковать и не фиксировать работу украинских защитников.