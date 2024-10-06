На место прибыли пиротехники, которые нивелировали остатки этой ракеты. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Что известно о находке обломков С-300 под Киевом

Спасатели рассказали, что находку обнаружил мужчина в Бориспольском районе Киевской области. Обломки С-300 находились в поле, когда там работал фермер.

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы,

– отметили в службе.



Обломки С-300 обнаружили в Киевской области / Фото ГСЧС Украины

Далее пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив нормальные условия для дальнейшей работы на поле.

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К слову, в Киеве из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Пострадавших из-за этого инцидента не было, возгорание ликвидировали спасатели.