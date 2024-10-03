Как отметил Руслан Кравченко, население не пострадало. Ранее в КГВА сообщили, что враг атаковал столицу различными группами "Шахедов", которые запускали волнами.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Киевщине

Ночью враг в очередной раз массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,

– написал Кравченко.

Обломки сбитых вражеских целей обнаружили в пяти районах области. В результате падения обломков в трех районах горели травяной настил и лесная подстилка.

Все пожары потушили, но оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки.

Важно! Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал, что россияне, как и всегда, запускали ударные дроны ночью. Атаки происходили разными группами и волнами, ведь вражеские беспилотники заходили на столицу с разных направлений. В течение ночи добавлялись новые дроны. В целом тревога длилась почти шесть часов.