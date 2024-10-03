К счастью, ни одному из ударных БпЛА не удалось достичь своей цели. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

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Какие последствия атаки "Шахедов" на Киев

Шаманов отметил, что атаки россиян на Киев происходят почти каждую ночь. Тактика врага осталась без изменений.

Это ночь, это использование ударных БпЛА вроде "Шахедов". Заходят эти "Шахеды" с разных направлений и высот, атаки происходят разными группами и волнами,

– отметил спикер.

Он добавил, что тревога в Киеве продолжалась 5,5 часов, ведь первые группы "Шахедов" начали заходить на столицу еще до полуночи 3 октября. Впрочем, в течение ночи добавлялись все новые БпЛА, которые также двигались в направлении Киева.

"К счастью, ни один из этих дронов своей цели не достиг. Силы и средства ПВО, как всегда, прекрасно сработали. В воздушном пространстве вокруг и над Киевом было примерно полтора десятка ударных БпЛА", – сообщил Шаманов.

Спикер отметил, что тип и количество примененного россиянами вооружения укажут в отчете Воздушных сил.

"К счастью, разрушений и жертв нет", – резюмировал он.