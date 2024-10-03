Об этом сообщила председатель ОВА Светлана Онищук в своем телеграм-канале. Чиновница рассказала, есть ли пострадавшие в результате российской атаки.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно об атаке "Шахедами" на Прикарпатье сегодня

Светлана Онищук констатировала, что на Прикарпатье снова была неспокойная ночь. Во время тревоги область подверглась вражеской атаке.

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасибо нашим силам ПВО неба за их работу. И всем соответствующим службам, которые помогают добавить последствия вражеских атак,

– заявила председатель Ивано-Франковской ОВА.

Также чиновница призвала ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах до отбоя. Подчеркнула, запрещено снимать и публиковать в социальных сетях работу ПВО.

Городской голова Ивано-Франковска также написал, что в области работала ППО. Руслан Марцинкив подчеркнул: "Община не пострадала!".