Воздушная тревога в Киеве длилась почти 6 часов. КГВА пишет, что первые группы дронов враг запустил еще до полуночи, а в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые.

Этой же ночью В Ивано-Франковске прогремели взрывы: туда враг запустил "Шахеды"

Однако ни один из российских дронов цели не достиг. Примерно полтора десятка ударных беспилотников обезвредили силы ПВО. В Деснянском районе зафиксировали падение обломков, но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожара и пострадавших.

Атака на Киев дронами-камикадзе 3 октября: что известно

Воздушную тревогу в Киеве объявили еще 2 октября в 23.14, а отбой дали только на следующие сутки утром, в 04:49. За эти почти 6 часов "Шахеды" подлетали в столицу Украины несколькими волнами и с разных сторон.

Утром Киевская ГВА опубликовала первый отчет о ночной атаке врага. В нем говорится, что российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Тактика и приемы неизменны уже много месяцев: это нападение ночью, использование БПЛА типа Shahed, залеты на город с разных направлений и высот и группами с разным количеством дронов.

Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников,

– указано в отчете.

Тип и количество дронов укажут в своих отчетах уже Воздушные силы.

В результате атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков – в Деснянском районе. Но, как отметили в КГВА, последствия минимальны – без разрушений, пожара и информации о пострадавших.

В итоге власти в очередной раз подчеркнула, обратившись к киевлянам и гостям города: всегда соблюдайте правила безопасности и при объявлении воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!

Обратим внимание, что в течение этой ночи взрывы и работу ПВО слышали не только в Киеве, а в Ивано-Франковске, в Хмельницкой области, а Харьков обстреляли КАБами, разрушив многоэтажный дом.