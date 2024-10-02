Сначала угроза была для жителей Северо-Восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытия гражданской защиты, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Нам надо привыкнуть, что эти атаки будут каждую ночь, – ГУР об увеличении производства "Шахедов"

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:01, 2 октября Где сейчас воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

20:38, 2 октября Полтавская область угроза применения ударных вражеских БПЛА.