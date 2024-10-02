Спочатку загроза була для жителів Північно-Східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Нам треба звикнути, що ці атаки будуть кожної ночі, – ГУР про збільшення виробництва "Шахедів"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:01, 2 жовтня Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

20:38, 2 жовтня Полтавська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА.