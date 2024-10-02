Про це в інтерв'ю для "Ми – Україна" повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

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Чи дійсно росіяни будуть атакувати "Шахедами" щодня

Росії вдалося налагодити виготовлення "Шахедів" на своїй території. Як наслідок, тепер в Україні немає ночей, коли б російські війська не атакували ударними БпЛА.

Вони будуть продовжувати збільшувати виробництво ("Шахедів" – 24 Канал) і я думаю, що нам потрібно звикнути до того, що це (пуски "Шахедів" – 24 Канал) буде відбуватися щоночі,

– зазначив Черняк.

На противагу цьому Україна вдосконалює системи ППО, тому "технології будуть ставити кращими як з одного, так і з іншого боку".

"Це війна, це сучасна війна і від цього ми нікуди не дінемося. Тобто так само як вони (росіяни – 24 Канал) будуть нападати, ми так само ефективно маємо навчитися захищатися і завдавати ударів у відповідь", – додав розвідник.

Він зауважив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби виробництво "Шахедів", крилатих ракет в Росії ставало дедалі меншим.

"Повірте, ця робота проводиться щодня", – резюмував Черняк.