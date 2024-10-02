Об этом в интервью для "Мы – Украина" сообщил представитель ГУР Андрей Черняк.

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Действительно ли россияне будут атаковать "Шахедами" ежедневно

России удалось наладить изготовление "Шахедов" на своей территории. Как следствие, теперь в Украине нет ночей, когда бы российские войска не атаковали ударными БпЛА.

Они будут продолжать увеличивать производство ("Шахедов" – 24 Канал) и я думаю, что нам нужно привыкнуть к тому, что это (пуски "Шахедов" – 24 Канал) будет происходить каждую ночь,

– отметил Черняк.

В противовес этому Украина совершенствует системы ПВО, поэтому "технологии будут ставить лучше как с одной, так и с другой стороны".

"Это война, это современная война и от этого мы никуда не денемся. То есть так же как они (россияне – 24 Канал) будут нападать, мы так же эффективно должны научиться защищаться и наносить ответные удары", – добавил разведчик.

Он отметил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы производство "Шахедов", крылатых ракет в России становилось все меньше.

"Поверьте, эта работа проводится ежедневно", – резюмировал Черняк.