Уночі сили ППО, на жаль, змогли збити менше половини ворожих дронів – 11 із 32.

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Шостка – без світла

Вранці в Сумській ОВА повідомили, що ворог завдав авіаційний удар, застосувавши "Шахеди" по об’єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Окремо оголошення зробили у "Сумиобленерго". Там наголосили, що внаслідок атаки росіян на енергетичні об'єкти Сумщини 1 жовтня о 21:49 було знеструмлено понад 86 тисяч точок обліку споживачів у Шосткинському районі. Станом на ранок 2 жовтня тимчасово без електроенергії залишаються більш ніж 82 тисячі споживачів у цьому районі.

Загалом унаслідок військової агресії Росії проти України станом на ранок 2 жовтня майже 90 тисяч споживачів по всій Сумській області тимчасово без електроенергії.

До слова, російська армія атакувала безпілотниками й Одещину, пошкодивши припортові та прикордонні об'єкти в Ізмаїльському районі. Було поранено двох водіїв вантажівок, один з яких є громадянином Туреччини.