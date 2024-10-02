Удар припав на Ізмаїльський район. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Пункт пропуску тимчасово не працює

Олег Кіпер повідомив, що ціллю росіян була саме припортова та прикордонна інфраструктура.

Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один з них – громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу,

– повідомив голова ОВА.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння. ДСНС оперативно ліквідувала його.

В ОВА також попередили, що приблизно до 11:00 2 жовтня припинені пропускні операції на пункті пропуску "Орлівка".

"Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування. Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", – наголосив Олег Кіпер.

Наразі на місці атаки працюють правоохоронці та фіксують наслідки злочину Росії.

Наслідки атаки на Ізмаїльський район Одещини / Фото Олега Кіпера