Удар пришелся на Измаильский район. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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Пункт пропуска временно не работает

Олег Кипер сообщил, что целью россиян была именно припортовая и пограничная инфраструктура.

Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них – гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь,

– сообщил председатель ОВА.

В результате обстрела произошло возгорание. ГСЧС оперативно ликвидировали его.

В ОВА также предупредили, что примерно до 11:00 2 октября прекращены пропускные операции на пункте пропуска "Орловка".

"Сейчас осуществляются мероприятия по стабилизации его функционирования. Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения", – отметил Олег Кипер.

Сейчас на месте атаки работают правоохранители и фиксируют последствия преступления России.

Последствия атаки на Измаильский район Одесской области / Фото Олега Кипера