Про це повідомили у Повітряних силах. Загалом, протиповітряна оборона працювала у 3 областях.

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Сили ППО збили третину дронів

У ніч на 2 жовтня 2024 року російські військові вкотре атакували дронами-камікадзе типу "Шахед". Усього ворог запустив 32 безпілотники з 2 напрямків – Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Сили ППО збили 11 дронів-камікадзе у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях. Ще 10 ударних БпЛА були локаційно втрачені у північних та центральних областях. Наразі інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Крім того, 4 "Шахеди" повернулися у Росію.