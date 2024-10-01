Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена повітряної тривоги, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми У Сумах знову чули вибух: Росія запустила КАБ
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
22:11, 1 жовтня
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
21:53, 1 жовтня
Полтавська, Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!
21:43, 1 жовтня
Ворожі ударні БпЛА на Сумщині, курс західний.