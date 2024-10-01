Спочатку загроза була для північно-східного регіону. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена повітряної тривоги, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми У Сумах знову чули вибух: Росія запустила КАБ

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:11, 1 жовтня Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:53, 1 жовтня Полтавська, Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!