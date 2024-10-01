Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Попередньо командування Повітряних сил попередило про рух керованої авіабомби у напрямку Сум.
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"КАБ на Суми", – повідомили в ПС.
Ситуація на Сумщині: акутально
Учора, 30 вересня, у Сумському районі оголосили обов'язкову евакуацію. Указ про це підписали керівники Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".
Рішення стосується Білопільської, Ворожбянської, Краснопільської, Хотінської, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської громад Сумського району.