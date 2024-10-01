Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена воздушной тревоги, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

22:11, 1 октября Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:53, 1 октября Полтавская, Черниговская область – угроза ударных БПЛА!