В ночь на 3 октября армия России запустила ударные дроны типа "Шахед" по Украине. В Хмельницкой области слышали взрывы.

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В Хмельницкой области громко

О звуках взрывов в Хмельницкой области сообщили корреспонденты Общественного в 01:36. Перед этим Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников на регион.

Пока неизвестно никаких деталей относительно взрывов. Местные власти пока не комментировали их. Мониторинговые сообщества пишут об угрозе для Староконстантинова.

Помните, во время воздушных тревог нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Воздушная тревога в Хмельницкой области продолжается с 01:11.

Ранее о взрывах сообщали в Киевской области и в Харькове. Харьковскую область враг атаковал 5 КАБами, там 10 человек пострадали.

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