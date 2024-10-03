Туда летели вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед". 24 Канал призывает не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги, а также сохранять информационную тишину.

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Что известно о взрывах в Ивано-Франковске

Тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 02:01 3 октября. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников.

Ивано-Франковская область – угроза применения ударных вражеских БпЛА,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Уже позже о взрывах сообщили корреспонденты Суспильного о 02:32. Сейчас тревога в городе все еще продолжается.

"В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов", – написали журналисты.

Отбой в Ивано-Франковской области Воздушные силы объявили в 03:25. В целом в Украине тревога продолжается еще в большинстве областей.

Стоит отметить, что всегда нужно не пренебрегать правилами личной безопасности. Как только вы услышали сигнал воздушной тревоги, надо немедленно направляться в укрытие. Ведь есть опасность не только прямого попадания, но и ударной волны, от которой часто страдают или погибают люди.

Если в помещении нет укрытия стоит пользоваться правилом "двух стен", а также находиться подальше от окна и дверей. Ни в коем случае нельзя во время тревоги выходить на балкон.

А в случае отсутствия укрытия рядом, можно спрятаться и в собственном доме. В таком случае лучшими вариантами будут ванная, туалет или коридор.

К слову, по российским "Шахедам" 3 октября уже работали наши защитники в нескольких областях и городах. В Киеве в результате падения обломков в Деснянском районе города было незначительное повреждение многоэтажки.

ПВО также работала и в Хмельницкой области. Там услышали звуки взрывов, а мониторинговые сообщества писали об угрозе для Староконстантинова.

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