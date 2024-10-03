Туди летіли ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед". 24 Канал закликає не полишати укриття до закінчення повітряної тривоги, а також зберігати інформаційну тишу.
Цікаво Нам треба звикнути, що ці атаки будуть кожної ночі, – ГУР про збільшення виробництва "Шахедів"
Що відомо про вибухи в Івано-Франківську
Тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 02:01 3 жовтня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих ударних безпілотників.
Івано-Франківська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА,
– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Уже згодом про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного о 02:32. Наразі тривога у місті все ще триває.
"В Івано-Франківську чутно звуки вибухів", – написали журналісти.
Відбій в Івано-Франківській області Повітряні сили оголосили о 03:25. Загалом в Україні тривога триває ще у більшості областей.
Варто зазначити, що завжди потрібно не нехтувати правилами особистої безпеки. Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.
Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.
А у разі відсутності укриття поруч, можна сховатися і в власному будинку. В такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор.
До слова, по російських "Шахедах" 3 жовтня уже працювали наші захисники у кількох областях і містах. У Києві внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста було незначне пошкодження багатоповерхівки.
ППО також працювала й у Хмельницькій області. Там почули звуки вибухів, а моніторингові спільноти писали про загрозу для Старокостянтинова.
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