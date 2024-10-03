Туди летіли ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед". 24 Канал закликає не полишати укриття до закінчення повітряної тривоги, а також зберігати інформаційну тишу.

Цікаво Нам треба звикнути, що ці атаки будуть кожної ночі, – ГУР про збільшення виробництва "Шахедів"

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську

Тривогу в Івано-Франківській області оголосили о 02:01 3 жовтня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих ударних безпілотників.

Івано-Франківська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Уже згодом про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного о 02:32. Наразі тривога у місті все ще триває.

"В Івано-Франківську чутно звуки вибухів", – написали журналісти.

Відбій в Івано-Франківській області Повітряні сили оголосили о 03:25. Загалом в Україні тривога триває ще у більшості областей.

Варто зазначити, що завжди потрібно не нехтувати правилами особистої безпеки. Як тільки ви почули сигнал повітряної тривоги, треба негайно прямувати в укриття. Адже є небезпека не тільки прямого влучання, а й ударної хвилі, від якої часто страждають чи гинуть люди.

Якщо в приміщенні немає укриття варто користуватися правилом "двох стін", а також перебувати подалі від вікна та дверей. В жодному разі не можна під час тривоги виходити на балкон.

А у разі відсутності укриття поруч, можна сховатися і в власному будинку. В такому випадку найкращими варіантами будуть ванна, туалет або коридор.

До слова, по російських "Шахедах" 3 жовтня уже працювали наші захисники у кількох областях і містах. У Києві внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста було незначне пошкодження багатоповерхівки.

ППО також працювала й у Хмельницькій області. Там почули звуки вибухів, а моніторингові спільноти писали про загрозу для Старокостянтинова.

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