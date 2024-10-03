Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук у своєму телеграм-каналі. Посадовиця розповіла, чи є постраждалі внаслідок російської атаки.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку "Шахедами" на Прикарпаття сьогодні

Світлана Онищук констатувала, що на Прикарпатті знову була неспокійна ніч. Під час тривоги область зазнала ворожої атаки.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякуємо нашим силам ППО неба за їхню роботу. Та усім відповідним службам, які допомагають додати наслідки ворожих атак,

– заявила голова Івано-Франківської ОВА.

Також посадовиця закликала в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати у безпечних місцях до відбою. Наголосила, заборонено знімати й публікувати в соціальних мережах роботу ППО.

Міський голова Івано-Франківська також написав, що в області працювала ППО. Руслан Марцінків наголосив: "Громада не постраждала!".