На щастя, жодному з ударних БпЛА не вдалося досягнути своєї мети. Про це в етері телемарафону повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

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Які наслідки атаки "Шахедів" на Київ

Шаманов зазначив, що атаки росіян на Київ відбуваються майже щоночі. Тактика ворога залишилася без змін.

Це ніч, це використання ударних БпЛА на кшталт "Шахедів". Заходять ці "Шахеди" з різних напрямків і висот, атаки відбуваються різними групами та хвилями,

– зазначив речник.

Він додав, що тривога в Києві тривала 5,5 годин, адже перші групи "Шахедів" почали заходити на столицю ще до опівночі 3 жовтня. Втім, впродовж ночі додавалися все нові БпЛА, які також рухалися в напрямку Києва.

"На щастя, жоден з цих дронів своєї мети не досяг. Сили і засоби ППО, як завжди, чудово спрацювали. В повітряному просторі навколо і над Києвом було приблизно півтора десятка ударних БпЛА", – повідомив Шаманов.

Речник зауважив, що тип і кількість застосовного росіянами озброєння вкажуть у звіті Повітряних сил.

"На щастя, руйнувань і жертв немає", – резюмував він.