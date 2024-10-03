Об этом сообщили в Воздушных силах. Вражеские беспилотники сбивали в 15 областях.

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Очередная циничная атака врага

В ночь на 3 октября 2024 года враг в очередной раз атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Россияне запустили беспилотники около 21:00 2 октября, и атака продолжалась до 07:00 3 октября. Всего оккупанты осуществили пуски 105 "Шахедов".

Традиционно, враг атаковал с нескольких направлений и запускал дроны с:

мыса Чауда во временно оккупированном Крыму,

Курская,

Приморско-Ахтарска,

города Орел.

Такую массированную атаку врага отражали с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп. В общем, силы ПВО работали в 15 областях Украины: Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской.

Украинские защитники провели мощную боевую работу и сбили 78 вражеских ударных БПЛА. В то же время еще 23 дрона – локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Сейчас информация о последствиях уточняется. Кроме того, один беспилотник полетел в направлении Беларуси.