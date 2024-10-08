О движении БПЛА информируют Воздушные силы. 24 Канал публикует всю информацию о тревогах и о том, где сейчас наибольшая угроза от беспилотников врага.

За прошедший день Сбиты 2 "Кинжала" и более 30 "Шахедов": в Воздушных силах сообщили детали атаки врага

Атака "Шахедов" 8 октября: что происходит

02:37, 8 октября Днепропетровская область – отбой, тревога сейчас в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на Харьковщине.

02:04, 8 октября Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО. Также новая группа "Шахедов" в акватории Черного моря – держит курс Черноморск.

01:57, 8 октября Жители Одесского района, прошу вас не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги, опасность остается! – глава Одесской ОВА. Мониторинговые сообщества указывают, что пуски врагом "Шахедов" продолжаются, а значит продолжается и угроза.

01:45, 8 октября Воздушная тревога на данный момент в таких областях / Иллюстрация alerts.in.ua

01:26, 8 октября Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

01:19, 8 октября "Шахеды" в акватории Черного моря в районе Одессы. БПЛА в районе Запорожья.



Не игнорируйте сигнал тревоги, находитесь в укрытиях.

01:15, 8 октября Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.

01:13, 8 октября Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ударные БПЛА над городом, – городской голова Труханов.

00:55, 8 октября Николаевская и Одесская области – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.

00:45, 8 октября Воздушные силы пишут о "Шахедах" на Херсонщине, движущихся в направлении Черного моря курсом на Одесскую область!

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