О движении БПЛА информируют Воздушные силы. 24 Канал публикует всю информацию о тревогах и о том, где сейчас наибольшая угроза от беспилотников врага.
За прошедший день Сбиты 2 "Кинжала" и более 30 "Шахедов": в Воздушных силах сообщили детали атаки врага
Атака "Шахедов" 8 октября: что происходит
Днепропетровская область – отбой, тревога сейчас в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на Харьковщине.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
Также новая группа "Шахедов" в акватории Черного моря – держит курс Черноморск.
Жители Одесского района, прошу вас не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги, опасность остается! – глава Одесской ОВА. Мониторинговые сообщества указывают, что пуски врагом "Шахедов" продолжаются, а значит продолжается и угроза.
Воздушная тревога на данный момент в таких областях / Иллюстрация alerts.in.ua
Днепропетровская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
"Шахеды" в акватории Черного моря в районе Одессы. БПЛА в районе Запорожья.
Не игнорируйте сигнал тревоги, находитесь в укрытиях.
Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА! Возможна работа ПВО.
Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Ударные БПЛА над городом, – городской голова Труханов.
Николаевская и Одесская области – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО.
Воздушные силы пишут о "Шахедах" на Херсонщине, движущихся в направлении Черного моря курсом на Одесскую область!