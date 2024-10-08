Про рух БпЛА інформують Повітряні сили. 24 Канал публікує усю інформацію про тривоги та про те, де є зараз найбільша загроза від безпілотників ворога.

Минулого дня Збито 2 "Кинджали" та понад 30 "Шахедів": у Повітряних силах повідомили деталі атаки ворога

Атака "Шахедів" 8 жовтня: що відбувається

02:04, 8 жовтня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Також нова група "Шахедів" в акваторії Чорного моря – тримає курс Чорноморськ.

01:57, 8 жовтня Жителі Одеського району, прошу вас не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги, небезпека лишається! – очільник Одеської ОВА. Моніторингові спільноти вказують, що пуски ворогом "Шахедів" тривають, а отже триває й загроза.

01:45, 8 жовтня Повітряна тривога станом на цей час у таких областях / Ілюстрація alerts.in.ua

01:26, 8 жовтня Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

01:19, 8 жовтня "Шахеди" в акваторії Чорного моря в районі Одеси. БпЛА в районі Запоріжжя.



Не ігноруйте сигнал тривоги, перебувайте в укриттях.

01:15, 8 жовтня Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

01:13, 8 жовтня Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом, – міський голова Труханов.

00:55, 8 жовтня Миколаївська та Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.

00:45, 8 жовтня Повітряні сили пишуть про "Шахеди" на Херсонщині, що рухаються в напрямку Чорного моря курсом на Одещину!

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