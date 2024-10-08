Про рух БпЛА інформують Повітряні сили. 24 Канал публікує усю інформацію про тривоги та про те, де є зараз найбільша загроза від безпілотників ворога.
Минулого дня Збито 2 "Кинджали" та понад 30 "Шахедів": у Повітряних силах повідомили деталі атаки ворога
Атака "Шахедів" 8 жовтня: що відбувається
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Також нова група "Шахедів" в акваторії Чорного моря – тримає курс Чорноморськ.
Жителі Одеського району, прошу вас не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги, небезпека лишається! – очільник Одеської ОВА. Моніторингові спільноти вказують, що пуски ворогом "Шахедів" тривають, а отже триває й загроза.
Повітряна тривога станом на цей час у таких областях / Ілюстрація alerts.in.ua
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
"Шахеди" в акваторії Чорного моря в районі Одеси. БпЛА в районі Запоріжжя.
Не ігноруйте сигнал тривоги, перебувайте в укриттях.
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом, – міський голова Труханов.
Миколаївська та Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Повітряні сили пишуть про "Шахеди" на Херсонщині, що рухаються в напрямку Чорного моря курсом на Одещину!