Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, для чего Россия снова перебрасывает свои самолеты в Беларусь. Он отметил, что на российских аэродромах они всегда под угрозой.

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Нельзя исключать провокаций

В то же время Коваленко отметил, что не стоит исключать возможной версии с провокациями.

Он пояснил, что после удара российского "Шахеда" неподалеку Мозыря, где расположен нефтеперерабатывающий завод, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси.

Инцидент стал публичным случайно.

В начале полномасштабной войны Россия уже дислоцировала свои самолеты на белорусских аэродромах. Тогда она использовала их для массированных обстрелов, однако впоследствии забрала оттуда всю авиацию.

Российские аэродромы постоянно находятся под прицелом. В частности, только в ночь на 10 октября атаковали авиабазу Ханская и аэродром Майкоп в республике Адыгея.