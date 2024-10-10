Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, для чого Росія знову перекидає свої літаки до Білорусі. Він наголосив, що на російських аеродромах вони завжди під загрозою.

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Не можна відкидати провокацій

Водночас Коваленко наголосив, що не варто відкидати можливої версії з провокаціями.

Він пояснив, що після удару російського "Шахеда" неподалік Мозиря, де розташований нафтопереробний завод, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі.

Інцидент став публічним випадково.

На початку повномасштабної війни Росія вже дислокувала свої літаки на білоруських аеродромах. Тоді вона використовувала їх для масованих обстрілів, проте згодом забрала звідти всю авіацію.

Російські аеродроми постійно перебувають під прицілом. Зокрема, тільки вночі проти 10 жовтня атакували авіабазу Ханская та аеродром Майкоп у республіці Адигея.