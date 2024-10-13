Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, у МіГ-31К на території Білорусі може бути військове завдання.

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Ворог може шукати новий маршрут

Роман Світан припустив, що навряд чи росіяни ховають на білоруській території ці два літаки. Якби у них було завдання сховати МіГ-31К, то вони переміщували б їх ближче до Уралу або за ним. Адже Білорусь – це ближче до лінії фронту.

Тому, найімовірніше, у цієї пари зараз буде стояти завдання подивитись механізми використання за новими маршрутами тих же "Кинджалів" або інших засобів ураження, не виключаю такої можливості. МіГ-31 можуть багато що нести. Це дальній винищувач-перехоплювач, який може нести великий спектр озброєння,

– сказав він.

Найімовірніше, у МіГ-31К на території Білорусі військове завдання. Можливо, це спроба знайти маршрути обходу Київської зони перехоплення. Адже останні 3 ракети "Кинджал", які запускались по Старокостянтинові, були збиті у районі Києва. Окупанти можуть шукати новий маршрут.

"А єдиний маршрут – це через Північ у північному просторі Білорусі із заходом на, припустимо, західну частину самої Білорусі і далі пуски "Кинджалів" по наших західних районах. Це можливо. Це найгірший варіант, який може бути. Військові завжди готуються до найгіршого, тому ми його зараз проговорюємо", – пояснив льотчик-інструктор.

Україна буде реагувати

Військовий експерт зазначив, що в України недостатня кількість зенітно-ракетних комплексів, щоб закрити від "Кинджалів" всю нашу територію. Тому буде велика проблема від МіГ-31. Якщо будуть запускати "Кинджали", це буде тривати недовго. Тому що буде протидія та певний вплив на окупаційний режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Нам доведеться реагувати на будь-який літак з боку Білорусі. Будь-якому військовому впливу на наш бік нам доведеться протидіяти. Тому у білоруського окупаційного режиму можуть бути занадто великі проблеми. Як тільки ми почнемо створювати проблеми для економіки Білорусі, я думаю, питання з "Кинджалами" розв'яжеться. Можливо, і не розпочнеться з погляду якихось планувань таких дій,

– додав Світан.

Нагадаємо, два російські винищувачі МіГ-31К прибули на аеродром "Мачулищі" у Білорусі 9 та 10 жовтня. Моніторингові канали повідомляють, що 10 жовтня обидва літаки вже злетіли з білоруського аеродрому.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що на російських аеродромах вони завжди під загрозою. За його словами, не варто відкидати можливої версії з провокаціями. Адже після удару російського "Шахеда" неподалік Мозиря, де розташований нафтопереробний завод, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі.