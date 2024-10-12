Про те, що МіГ-31К могли покинути територї Білорусі повідомив білоруський моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

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Що відомо про МіГ-31К у Білорусі

Два російські винищувачі МіГ-31К прибули на аеродром "Мачулищі" у Білорусі 9 та 10 жовтня. Втім, якщо дані моніторингових каналів правильні, 10 жовтня обидва літаки злетіли з білоруського аеродрому.

Низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у "Мачулищах", ми ж, своєю чергою, цього не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів", – повідомив "Гаюн".

Ресус зазначив, що за їх даними, після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром.

Винищувачі після злету з "Мачулищів" взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі, а потім взяли курс в бік Росії. Відтак, "Гаюн" вважає, що російські МіГ-31К, найімовірніше, повернулись на територію країни-агресора.

Довідково. Передислокація російських винищувачів МіГ-31К в Білорусь стала першим подібним випадком за останні півтора року. Небезпека МіГ-31К відома – саме ці винищувачі є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", яка має дальність до 2000 кілометрів та досягає будь-якої точки в Україні за лічені хвилини.