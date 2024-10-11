Передислокація МіГів до Білорусі може свідчити про потребу Росії у виявленні та перехопленні цілей. Детальніше про причини появи російських винищувачів на території Білорусі, 24 Каналу розповів Костянтин Криволап – авіаційний експерт.
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Чому до Білорусі перемістили МіГ-31К
Росія перекинула два винищувачі МіГ-31К на аеродром Білорусі у Мачулищі. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у такий спосіб військове керівництво країни-агресорки захотіло убезпечити свою авіацію, адже на власних аеродромах вони у постійній небезпеці.
Справді є дві версії: що вони просто ховаються. Після того, як ми "зайшли до них у гості" в Саваслейку, МіГів залишилось 3 одиниці. Або ж росіяни намагаються застосовувати МіГи разом з РЛС, тому що на цих літаках стоять потужні радари і вони потрібні саме для перехоплення літаків чи ракет,
– пояснив Костянтин Криволап.
У такий спосіб радар підсвічувати цілі, а, до прикладу, РЛС "Небо-М" в режимі "стелс" може приймати від нього сигнал. Це ймовірний сценарій, адже після двох збиттів росіяни більше не використовують літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
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Чи можуть з Білорусі полетіти "Кинджали"
Водночас побутує й думка, що росіяни можуть готувати ракетні удари по Україні, зменшуючи час підльоту "Кинджалів", носієм яких є МіГ-31К, до українських міст.
Я не думаю, що МіГи застосовуватимуть для завдання ударів. Найімовірніше все ж те, що за допомогою радару вони проводитимуть радіотехнічну розвідку,
– наголосив Криволап.
Авіаексперт додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробить все, щоб з його території не запускали "Кинджали" по Україні. Адже він розуміє, що тоді відповідь з боку України буде неминучою.