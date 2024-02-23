Схоже, що ворог на власному досвіді та помилках не вчиться, адже всього місяць тому в акваторії Азовського моря було ліквідовано інший борт А-50. Водночас усе, що відомо про свіжу втрату окупантів, – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Баян" долітався: Повітряні сили підтвердили збиття А-50 над Азовським морем

Успішна операція ГУР і Повітряних сил

Близько 19:40 про можливу ліквідацію авіасудна окупантів на Півдні України повідомили джерела 24 Каналу в спецслужбах. Уже о 20:08 з'явилося повідомлення від командувача Повітряних сил Миколи Олещука, яке офіційно підтвердило: в загарбників ще на один борт А-50 тепер менше.

"Баян, ТЬІ гдє?" – А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів з "Днем защитника отечества!" – святкувати треба вдома, і так, щоб "Баян" не порвати,

– йдеться в повідомленні генерал-лейтенанта.

Олещук подякував Повітряним силам за успішно проведену операцію, а також наголосив, що до неї причетне Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідники з коментарем також не забарилися, засвідчивши в офіційному повідомленні, що результат цієї операції є командною заслугою.

У чому цінність ліквідованого А-50У

Саме в Головному управлінні розвідки уточнювали, що йдеться саме про модернізовану модель А-50У, яку вдалось знищити над Азовським морем. Вартість авіасудна становить 350 мільйонів доларів.

Використовували його загарбники як повітряний командний пункт. Зокрема, для дальнього радіолокаційного виявлення, управління ударами по Україні та наведення ракет зі стратегічної авіації на потрібні цілі.

Зверніть увагу! До початку 2024 року в Росії загалом було 9 літаків А-50. Шляхом нескладних математичних підрахунків: мінус борт у січні, мінус – у лютому, – можна виявити, що залишилось в окупантів всього 7 відповідних літаків. Вочевидь, наші військові на цьому зупинятися не збираються.

"Збиття А-50У – черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви", – наголошують в ГУР Міністерства оборони України.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський так коментував цю подію: "Мінус А-50У – чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів – це велика честь".

Як реагували на "катастрофу" у Росії

У регіональному відділі Єдиної чергової диспетчерської служби Росії підтвердили, що в районі хутора Трудова Вірменія Канівського району впали два літальні апарати – це Краснодарський край ворожої держави.

Де і за якою траєкторією падав російський борт / Зображення ГУР України

Водночас окупанти заявили, що вогонь, який помітили в цьому районі, є наслідком займання літального апарата та очерету.

Площа пожежі приблизно 250 метрів квадратних. Загрози житловим будинкам нема, постраждалих серед мешканців хутора також немає,

– запевнили росіяни.

Окупанти залучили до ліквідації полум'я 40 осіб та 14 одиниць техніки. Гасили його трохи більше як годину. Крім того, на місце події прибули російські силовики та працівники спецслужб.

У Краснодарському краї "невдало приземлився" російський літак: дивіться відео

Не перше і не остання втрата окупантів

У Генштабі вранці 23 лютого інформували, що за два роки широкомасштабної війни було знищено 339 російських літальних апаратів. Уже вранці 24 лютого, рівно у другу річницю від початку вторгнення, у зведенні від командування ЗСУ ця цифра буде – 340, що не може тішити.

Лише упродовж цього тижня було чимало катастрофічних для загарбників подій. 17 лютого українські захисники збили одразу три російські літаки:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34;

один винищувач Су-35.

Мінус один Су-34 був і 18 лютого. А от вранці 19 лютого ліквідували аж 2 російські літаки, які керованими авіабомбами завдавали ударів по позиціях Збройних Сил України. Йдеться в цьому кейсі також про Су-34 та Су-35С

До речі, президент Росії намагається транслювати громадянам власної держави, що ситуація в російській авіації під його "цілковитим контролем". Так, 22 лютого Владімір Путін здійснив 30-хвилинний політ на військовому винищувачі Ту-160М.

За 25 років правління кремлівського ватажка, окрім цього, можна пригадати ще два подібні епізоди. Тобто загалом вдається до публічних польотів на військових бортах президент Росії лише у крайніх випадках. І, як не важко здогадатись, аби підсилити пропаганду.