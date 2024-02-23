У коментарях під відео росіяни висміяли диктатора та розмріялися, що він особисто полетить "бомбардувати" Україну, де мало не щодня падає російська авіація. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Як Путін втішає російських пілотів

Політ Владіміра Путіна на Ту-160М – це політичний крок спрямований на підтримку російських льотчиків, які зараз в паніці. Ймовірно, військове керівництво Росії зіштовхнулося з відмовою пілотів виконувати бойові завдання.

Політичні кроки Кремля – передача ікони повітряно-космічним силам збройних сил Росії від Путіна та демонстрація "любові" диктатора до авіації, зокрема політ на Ту-160М,

– мовив Жданов.

Крім цього, російські ЗМІ розповсюджують вкрай сумнівний за якістю та змістом відеоролик, що нібито ЗРК Patriot немає, мовляв, його було знищено. Однак Patriot – це комплекс й знищити його дуже складно.

Що відомо про Ту-160М

Основна мета відео, де людина схожа на Путіна літає на Ту-160М, у тому, щоб нагадати росіянам про модернізацію повітряного судна.

Старий новий зразок,

– прокоментував заяву про модернізацію Ту-160М Жданов.

Він розповів, що після відвідування у 2019 році авіаційної бригади, на озброєнні якої стоять Ту-160М, Путін віддав наказ терміново відновити виробництво цих літаків. На заводі поскребли по засіках й в ангарах знайшли фюзеляж (корпус літака – 24 Канал), який стояв там ще з радянських часів. Його зібрали й на базі цього фюзеляжу створили "новий" літак.

Я не заперечую, що щось росіяни все ж таки модернізували, додали чогось нового й написали, що це Ту-160М. Однак відтоді жодного іншого літака не зібрано. На сьогодні Росія неспроможна випускати такі літаки. Звідси й словосполучення "новий літак",

– зазначив військовий експерт.

Перед розвалом Радянського Союзу вийшла стаття, у якій викрили радянський флот. Тоді сказали, що моряки називають деякі кораблі "голубами миру", тому що вони можуть ходити по морю чи океану, але не можуть стріляти, бо недобудовані.

"Літак Ту-160М теж "голуб миру", адже наразі у Росії немає ракет, які можна поставити в барабан й застосовувати їх для виконання бойових завдань. До речі, за два роки повномасштабного вторгнення жодного разу Ту-160М не використовувався як бомбардувальник, тільки Ту-95", – підсумував Жданов.

У росіян літакопад: що відомо