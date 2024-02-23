У Росії відреагували на падіння А-50 над Азовським морем. Перед цим Повітряні сили підтвердили його збиття.

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Горів очерет

За інформацією телеграм-каналів ворога, близько 20.00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району сталося падіння двох літальних апаратів.

На місце події прибули пожежники та встановили, що горить літальний апарат та очерет. Площа пожежі приблизно 250 метрів квадратних. Там наголосили, що загрози житловим будинкам немає. Також нібито нічого невідомо про постраждалих серед мешканців хутора.

Станом на 21:15 триває ліквідація пожежі. До цього залучено аж 40 осіб та 14 одиниць техніки. На місці також працюють правоохоронні та спеціальні служби.

Українські Повітряні сили вдруге знищили такий літак