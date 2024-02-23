В России отреагировали на падение А-50 над Азовским морем. Перед этим Воздушные силы подтвердили его сбитие.

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Горел камыш

По информации телеграмм-каналов врага, около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов.

На место происшествия прибыли пожарные и установили, что горит летательный аппарат и камыш. Площадь пожара примерно 250 квадратных метров. Там отметили, что угрозы жилым домам нет. Также якобы ничего неизвестно о пострадавших среди жителей хутора.

По состоянию на 21:15 продолжается ликвидация пожара. К этому привлечено до 40 человек и 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы.

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