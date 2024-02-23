Ранее, 14 января, Украина уже отминусовала один вражеский А-50. Впоследствии, 20 января, один из этих самолетов дальнего радиолокационного слежения заметили на гражданском аэродроме в Сочи.
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Что говорят в Воздушных силах о сбитии еще одного А-50
А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества"! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать!
– написал Николай Олещук.
В Воздушных силах подтвердили сбитие самолета А-50 / Фото ВС
Олещук поблагодарил Главное управление разведки МОУ "и всех, кто обеспечил результат" и отметил: работаем дальше.
Также командующий ВС выложил видео уничтожения самолета А-50.
Как горит второй российский самолет А-50: смотрите видео
В следующем сообщении Олещук потроллил оккупантов, показав, как исполняют песню "Червона рута" на баяне.
В ГУР написали о сбитии А-50
Там указали, что это очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям Москвы, ведь самолет был воздушным командным пунктом, который оккупанты использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов,
– написали разведчики.
Россияне "празднуют" сбитие А-50
Тем временем оккупанты пишут, что "не знают, кто сбил самолет". А на месте падения самолета "горит камыш и летательный аппарат". Российские власти просят не выкладывать фото и видео горящего "камыша".
Забавно. но 23 февраля в России отмечают "День защитника Отечества". По этому случаю в крупных городах запускают салюты – это произошло именно тогда, когда ВС подтвердили сбитие А-50. Совпадение?
Что известно об А-50
Этот самолет "видит" на большое расстояние – впрочем, все же не так далеко, как рассказывают россияне. Оккупанты хвастались, что А-50 может видеть чуть ли не всю Украину, но это не так. Реальные возможности А-50 значительно скромнее.
Характеристики А-50 / Инфографика 24 Канала