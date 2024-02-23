Ранее, 14 января, Украина уже отминусовала один вражеский А-50. Впоследствии, 20 января, один из этих самолетов дальнего радиолокационного слежения заметили на гражданском аэродроме в Сочи.

Смотрите также ГУР и Воздушные силы уничтожили еще один российский А-50 У на Азове

Что говорят в Воздушных силах о сбитии еще одного А-50

А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества"! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать!

– написал Николай Олещук.

В Воздушных силах подтвердили сбитие самолета А-50 / Фото ВС

Олещук поблагодарил Главное управление разведки МОУ "и всех, кто обеспечил результат" и отметил: работаем дальше.

Также командующий ВС выложил видео уничтожения самолета А-50.

Как горит второй российский самолет А-50: смотрите видео

В следующем сообщении Олещук потроллил оккупантов, показав, как исполняют песню "Червона рута" на баяне.

В ГУР написали о сбитии А-50

Там указали, что это очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям Москвы, ведь самолет был воздушным командным пунктом, который оккупанты использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов,

– написали разведчики.

Обратите внимание! Кирилл Буданов говорил, что в России всего восемь А-50. Украина в очередной раз доказала, что нет ничего невозможного, и запустила обратный отсчет по этим самолетам-разведчикам.

Россияне "празднуют" сбитие А-50

Тем временем оккупанты пишут, что "не знают, кто сбил самолет". А на месте падения самолета "горит камыш и летательный аппарат". Российские власти просят не выкладывать фото и видео горящего "камыша".

Забавно. но 23 февраля в России отмечают "День защитника Отечества". По этому случаю в крупных городах запускают салюты – это произошло именно тогда, когда ВС подтвердили сбитие А-50. Совпадение?

Что известно об А-50

Этот самолет "видит" на большое расстояние – впрочем, все же не так далеко, как рассказывают россияне. Оккупанты хвастались, что А-50 может видеть чуть ли не всю Украину, но это не так. Реальные возможности А-50 значительно скромнее.

Характеристики А-50 / Инфографика 24 Канала